Drohbrief: Kanzlei geräumt

Heidelberg.Der Heidelberger Anwalt einer 16-Jährigen, die nach eigenen Angaben wegen ihres Kopftuchs von einem Hamburger Supermarkt diskriminiert wurde, hat einen Drohbrief erhalten. Dieser habe eine pulvrige Substanz enthalten und komme vermutlich aus der rechtsextremen Szene, sagte ein Sprecher der Polizei Mannheim am Mittwoch. Die Substanz werde von Experten des Landeskriminalamtes auf ihre Gefährlichkeit untersucht. Der Anwalt Yalcin Tekinoglu hatte die Schülerin vertreten. Sie hatte zur Probe in einem Supermarkt gearbeitet. Die Beamten räumten nach Angaben Tekinoglus seine Kanzlei und einen Teil des Gebäudes, in dem die sich befindet. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020