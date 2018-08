Drohnen gegen Waldbrände

Anzeige

„Vor drei Wochen ist hier bei uns eine Rinderherde entlaufen und wir mussten die Bundesstraße 271 sperren. Da wir nicht alle Tiere finden konnten, haben wir einen Hubschrauber von der hessischen Flugstaffel als Verstärkung anfordern müssen, der die fehlenden Rinder mittels Wärmebildkamera in einem Dickicht entdeckt hat.

Übertragung ins Einsatzfahrzeug

Alles in allem hat das fast zwei Stunden gedauert“, erzählt Ritzmann. „Hätten wir die technische Verstärkung da schon gehabt, wäre es deutlich schneller gegangen“, schätzt er. Bei einem Waldbrand Anfang August im Bereich der Lindemannsruhe habe ein Feuerwehrmann dann seine private Drohne eingesetzt: „Er hat die Flammen im Gehölz in 20 Minuten entdeckt“.

Per WLAN übertrage das neue Gerät die Daten nun direkt ins Einsatzfahrzeug. „Wir haben seit zwei Jahren Tablets in den Kommandowagen, die alle Daten erfassen“, erklärt der Wehrleiter. Dort landen künftig auch die digitalen Erkenntnisse der Drohnen. „Der zeitliche Vorsprung, der durch die moderne Technik gewonnen wird, verhindert, dass sich ein Feuer im Forst zu einem ausgedehnten Waldbrand entwickeln kann“, ergänzt Hoffmann. Gemessen am finanziellen Schaden eines solchen Szenarios könne man die 4500 Euro Anschaffungskosten für einen Hexacopter gut in Kauf nehmen. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern, 1,6 Kilometern Reichweite und einer Flughöhe von 500 Metern ermöglichten die „Yuneek“-Modelle den Einsatzkräften eine schnelle und großflächige Suche nach dem Brandherd.

Bislang unterstütze der Flugsportverein Bad Dürkheim die Feuerwehr. „Doch ein Flugzeug hat einen recht großen Wendekreis, so dass kleine Glutnester nicht entdeckt werden“, sagt Ritzmann. Damit die Wehren die lokalisierten Brände im Pfälzerwald auch ansteuern können, will der Kreis Bad Dürkheim außerdem geländegängige Fahrzeuge anschaffen. So seien für das neue Haushaltsjahr ein Pick-up-Auto sowie zwei Motorräder eingeplant worden. „Außerdem wird gerade ein neues Einsatzfahrzeug für unwegsames Gelände gebaut, das rund 85 000 Euro kosten und im November ausgeliefert werden soll.

Spezielle Schulung

„Der dritte Teil unseres Sofortprogramms ist eine Schnelleingreiftruppe aus zehn bis zwölf speziell ausgebildeten Feuerwehrleuten“, erklärt Hoffmann. Im Kleinen arbeite eine so geschulte Crew bereits im Lambrechter Tal und leiste „tolle Arbeit“.

Einsatzleiter Thomas Melchior freut sich nun erstmal auf die technische Verstärkung aus der Luft. Erst in der vorigen Woche hätten zwei Hektar Wald gebrannt. „Je schneller man dort ist und löschen kann, desto besser.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018