Duftes Duschvergnügen verschont die Umwelt von Mikroplastik und Co.

Neuhofen.„Ich bin begeistert, dass es so viele Menschen gibt, die uns vertrauen und vorab ein Produkt kaufen, das es noch gar nicht gibt“, schwärmt Melissa Spoden (kleines Bild oben) von der erfolgreichen Internet-Crowdfunding-Kampagne für ihr umweltfreundliches Duschshampoo. Es ist pulverförmig und steckt in einer kleinen Pyramide, die ein wenig an ein Kindererfrischungsgetränk in Dreieckform erinnert. Mit ihrer Mutter Gisela (kleines Bild unten) arbeitet die 30-Jährige aus Neuhofen an „der Vision vom plastikfreien Badezimmer“. Statt Fruchtsaft steckt in der witzigen Packung ein Pulver aus pflanzlichen Substanzen, das sich mit warmem Wasser vermischt in ein mildes, schäumendes Duschgel verwandelt. Müll entsteht dabei laut Spoden keiner: „Die Verpackung ist komplett kompostierbar und beim Waschen bleibt nur klares Wasser zurück.“

Drei Jahre lang hat die Epidemiologin in ihrer Studenten-WG-Küche getüftelt, bis „nada“ – ein Pulver ohne Mikroplastik, Silikone, Parabene, Erd- und Palmöl – fertig war. Dank Crowdfunding seien 25 300 Euro zusammengekommen, „das hat uns den Start der Produktion ermöglicht“, berichtet Spoden im Gespräch mit dieser Zeitung. Da viele der 846 Unterstützer aber nach dem Duft des Gels fragten, musste das Mutter-Tochter-Team vor der Produktion noch einmal herumexperimentieren.

„Wir hatten das Gel nur mit einem zarten Duft versehen, aber die meisten wünschen sich etwas Kräftiges mit frischer Note. Deshalb haben wir mit Bergamotte und Bitterorange gearbeitet“, erzählt die Neuhofenerin. Doch die ätherischen Öle veränderten die Konsistenz des Pulvers, was dem Team einige Zusatzarbeit im Labor bescherte. „Erst jetzt haben wir es geschafft, das Pulver wieder rieselfähig zu machen.“ Die Wahl des Duftes gehe auf die Naturkosmetiklinie mit Nachfüllsystem zurück, die Gisela Spoden bereits 1989 entwickelt hatte. „Ihr Bergamotte-Shampoo war so beliebt, dass heute noch Leute danach fragen“, verrät Melissa Spoden. Obwohl die Serie ihrer Mutter in 300 Geschäften zwischen München und Hamburg zu haben war, scheiterte sie damals mit dem Projekt, da den kleinen Läden die Nachfüllstationen zu sperrig waren. „Die Zeit war noch nicht reif dafür. Die Gesellschaft war damals noch stark vom schnellen Plastik-Wegwerf-Konsum geprägt“, weiß die 65-Jährige heute.

Für „nada“ stünden die Chancen deutlich besser: „Nachhaltigkeit ist in der Breite der Bevölkerung angekommen“, betont ihre Tochter. „Man findet heute viel schneller Unterstützer für solche Vorhaben und kämpft nicht mehr allein auf weiter Flur für den Umweltschutz. Da hat sich etwas Grundlegendes verändert.“ So hätten sich durch die Internetkampagne viele Kooperationspartner gemeldet und im kommenden Jahr werde man das neue Duschshampoo auf einigen Messen vorstellen. „Ich finde es schön, dass in Sachen Umwelt und Klima jetzt so viel passiert“, sagt Melissa Spoden.

Parallel zur intensiven Duftarbeit sei das endgültige Design für die Pyramiden und Flaschen entwickelt worden „und seit vier Wochen werden die Flaschen hergestellt“. Demnächst soll die Pulver-Produktion anlaufen und ab Anfang November beginne die Abfüllung. „Pünktlich zu Weihnachten kann ,nada’ dann unter dem Baum liegen“, freuen sich die Erfinderinnen.

Wenn der Marktstart gelingt, hat das Team aus der Pfalz schon neue Ideen: „Als Nächstes möchten wir einen zweiten Duft entwickeln und ein Produkt für die Haare, da sich viele Menschen verschiedene Shampoos zum Duschen und Haare waschen wünschen.“ Die Handhabung der Pulver-Pyramide soll aber dieselbe bleiben: „Ecke oben abschneiden, auf die ,nada’-Flasche stecken und das Pulver hineingeben. Die Flasche mit warmem Wasser auffüllen und ab unter die Dusche.“

