Duo erbeutet Geld in Postfiliale

Neckargemünd.Die Abgelenktheit der Angestellten ausnutzend, haben Unbekannte aus der Postfiliale in der Bahnhofstraße mehrere tausend Euro geraubt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, betraten sie das Gebäude am Freitag gegen 10.30 Uhr und nahmen das Geld aus der Hauptkasse, während zwei Angestellten in ein Kundengespräch vertieft waren. Dennoch konnten die Zeugen zwei Verdächtige beschreiben.

Der eine Täter ist etwa 40 Jahre alt, schlank, trug dunkle Haare und dunkle Kleidung und sprach Deutsch mit einem Akzent. Der andere ist etwa 50 Jahre alt, leicht bucklig und trug eine graue Bommelmütze. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06223/92540 entgegen. hhf

