Durch Feuer verletzt

Edenkoben.Beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) hat ein 55 Jahre alter Mann erhebliche Brandverletzungen erlitten. Der Bewohner der betroffenen Wohnung sei in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen gebracht worden, teilte die Kriminalinspektion Landau am Freitag mit. Zwei Anwohnerinnen im Alter von 36 und 45 Jahren erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ebenfalls behandelt.

Zu dem Feuer kam es laut Behörden am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr. Einige Bewohner mussten das Haus über Leitern der Feuerwehr verlassen. 22 Menschen seien zeitweilig im Gerätehaus der Feuerwehr betreut worden. Die Brandursache ist unklar. Der Schaden wird auf etwa 500 000 Euro geschätzt. lrs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019