Rhein-Neckar.Mit Nebel- und Hochnebelfeldern startet das Wetter in der Metropolregion in den Donnerstag. Bis zum frühen Nachmittag von Nordwest nach Südost durchziehender Regen. Vorübergehend trocken, später wieder gebietsweise Regen. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 12 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, dass starke Windböen bis in tiefe Lagen 60 Kilometer pro Stunde erreichen können.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.11.2020