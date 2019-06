Duttweiler feiern Kultgetränk

Neustadt.„1000 Pälzer Schobbe“ (übersetzt: 1000 Schoppen Pfälzer Schorle) sollen am Pfingstsonntag, 9. Juni, beim zweiten „1000-PS-Feschd“ für einen gemeinnützigen Zweck ausgeschenkt werden. Das Fest am Wasserturm mitten in den Weinbergen des Neustadter Ortsteils Duttweiler beginnt um 11 Uhr. Die Gemeindewerke Haßloch – Betreiber des Wasserturms – bringen hierfür ihr historisches Feuerwehrfahrzeug mit Zapfanlage mit, damit das Pfälzer Kultgetränk frisch gekühlt eingeschenkt werden kann.

Sie öffnen zudem den Turm – der dieses Jahr seinen 90. Geburtstag feiert – für Besichtigungen. Zum Geburtstag gibt es auch ein eigens kreiertes „Dubbeglas“ zum Preis von zwei Euro. mav

