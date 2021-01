Region.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in der Nacht auf Mittwoch vor Glatteis in der Region. Wie es in einer Mitteilung der Meteorologen heißt, gilt die Warnung bis 9 Uhr am Mittwochmorgen. Ausgesprochen wurde sie für die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sowie die Landkreise Rhein-Neckar, Rhein-Pfalz und Bergstraße.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021