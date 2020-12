DWD warnt vor starkem Wind

Mannheim/Heidelberg/Ludwigshafen.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Montagabend vor starken Windböen in der Metropolregion. In Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis, Mannheim, dem Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg sowie dem Kreis Bergstraße kann es ab 22 Uhr bis in den Dienstag hinein zu starkem Wind kommen. Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 km/h aus südlicher, später südwestlicher Richtung auf.



© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020