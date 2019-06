Ed Sheeran am Hockenheimring – so geht's möglichst entspannt zum Konzert des Superstars

Hockenheim.Ed Sheeran gastiert am Samstag, 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni, auf dem Hockenheimring. Die Organisatoren erwarten für die beiden Konzerte jeweils bis zu 100 000 Fans. Die Polizei gibt deshalb Tipps, wie Besucher entspannt zum Konzert des Superstars kommen.

Gäste der Open-Air-Konzerte werden gebeten, möglichst frühzeitig anzureisen. Das Gelände ist weitläufig und Besucher sollten auch Zeit einplanen, um vom Parkplatz zum Konzert zu kommen. Der Konzertbereich ist nur über die Conti-Brücke erreichbar. Wer an der Ostkurve/Mercedestribüne parkt, kann von dort aus zur Musikveranstaltung gelangen.

Um 10 Uhr öffnet der Vorfluter, 16 Uhr dann das Eventgelände mit Personenkontrollen. Von 18.30 bis 19.15 Uhr spielt James Bay, von 19.45 bis 20.45 Uhr tritt Zara Maria Larsson auf und von 21 bis 23 Uhr dürfen sich Fans auf Ed Sheeran freuen. Zu beachten ist, dass das Infield-Konzertgelände vor der Südtribüne nur über das Conti-Rondell erreichbar ist. Wer Karten für die Tribünen A1 bis H1 hat, kommt zu diesen nur über die regulären Eingänge von der Tribünenstraße.

Laut Veranstalter FKP Scorpio sind die Termine am 22. und 23. Juni fast ausverkauft. Aber es werde für beide Konzerte noch Karten an der Tageskasse geben – für Samstag nur noch Stehplätze (rund 90 Euro), am Sonntag für alle Kategorien ab etwa 80 bis rund 100 Euro.

Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen

Während des Konzerts werden am Samstag und am Sonntag folgende Straßen ab 10 Uhr in Fahrtrichtung Hockenheim zur Einbahnstraße: Reilinger Straße zwischen L723 und Kreisverkehr Hubäckerring sowie L723 zwischen Hockenheim-Süd und der Anschlussstelle Walldorf-Wiesloch. Nach etwa 16 Uhr - je nach Verkehrslage - wird die Fahrtrichtung der Einbahnstraßen umgekehrt. Die Polizei bittet alle Besucher, auf die Beschilderungen zu achten und den Anweisungen von Polizei und Ordnungsdienst zu folgen.

Die Nordumgehung Hockenheim zwischen der Ernst-Wilhelm-Sachs-/Hardtstraße und der Schwetzinger Straße wird von Samstag, 22. Juni, 6 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 24. Juni, 6 Uhr, für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. In diesem Zeitraum kann der Bereich nur von Veranstaltungsbesuchern zum oder vom Parkplatz P 2 genutzt werden. Gleichzeitig wird auch die Verbindungsstraße „Am Friedhof“ gesperrt. Anwohner und Friedhofsbesucher dürfen die Straße nutzen. Für Friedhofsbesucher werden Parkplätze freigehalten. Der Fußweg zwischen Nordring und EWS-Tunnel ist nicht passierbar.

Die Deutsche Bahn verstärkt an den Konzerttagen ab dem frühen Nachmittag und bis spät in die Nacht Züge mit zusätzlichen Fahrzeugen. Der DB-Bahnhof wird jedoch nicht über einen Shuttletransfer zum Konzertgelände angebunden. Der öffentliche Personennahverkehr der BRN-Buslinie Speyer–Heidelberg zwischen Hockenheim und Reilingen kann unter Umständen nicht planmäßig verkehren.

Park- und Campingplätze

Die folgenden Parkplätze und Campingplätze werden geöffnet: Tagesparkplätze: P1, P2, P6, P6 Zusatz, P8, P8 Zusatz, P9, C5, C5 Zusatz, C6 sowie die Parkplätze auf der Rennstrecke 1, 2 und 3. Für Camper steht der Campingplatz C3 zur Verfügung. Die Parkplätze rund um das Gelände sind beschildert. Es gibt Wegweiser, die die Konzertbesucher zu den jeweiligen Parkplätzen führen.

Auf dem Parkplatz P11 wird es gesondert ausgewiesene Behindertenparkplätze und Busparkmöglichkeiten geben. Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die B291 (Ostkurve). Eine Durchfahrt über die Conti-Brücke ist nicht möglich. Noch ein Hinweis für Nutzer von P2: Über die Autobahnunterführung Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße und entlang der Tribünenstraße gelangen diese zum Conti-Rondell.

Wer mit dem Fahrrad anreist, kann dieses hinter der Haupttribüne auf dem großen Platz neben dem Museum abstellen. Campern steht der Platz C3 zur Verfügung. Am Bahnhof in Hockenheim gibt es einen Bring- und Abholparkbereich. Einen Shuttle-Bus-Verkehr gibt es allerdings auch hier nicht. Taxi-Haltestellen befinden sich in Hockenheim in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße, Höhe Vorplatz P2, in Hockenheim-Talhaus, im Mörscher Weg und in der Eisenbahnstraße am Bahnhofsvorplatz

Hinweise zum Konzertgelände

Folgende Gegenstände sind nach Angaben des Veranstalters auf dem Konzertgelände erlaubt: Ausschließlich sogenannte „Clutches“ (kleine Handtaschen), Turnbeutel, Bauchtaschen und Taschen bis zur Größe eines Din A4-Blattes sowie flüssige Hygiene- und Gesundheitsartikel bis 100 Milliliter (maximal zwei Stück pro Person) in geeigneten Plastikgefäßen. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke (größer A4), professionelles Audio- & Videoequipment, Kameras und Kameraequipment, Selfie-Sticks, Regenschirme, Motorradhelme, Flüssigkeiten/Getränke, auch in Tetra-Packs und PET-Flaschen, Glasflaschen oder -behälter, Dosen, Waffen jeglicher Art, Bengalos, Feuerwerkskörper und Ähnliches, Megaphone und Vuvuzelas, Tiere jeglicher Art, Laserpointer, Stühle, Sitzmöbel & alle anderen Sitzgelegenheiten, Picknick-Decken sowie Nietenschmuck, ungewöhnlich lange Geldbeutelketten, Sporen (beispielsweise an Stiefeln) oder Ähnliches.

Kindern unter sechs Jahren wird kein Zutritt zum Veranstaltungsgelände gewährt, auch nicht in Begleitung einer sorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung einer sorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person am Konzert teilnehmen. Hierfür ist die Erziehungsbeauftragung (gemäß §1 Abs.1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz) vollständig auszufüllen und beim Konzert bei sich zu tragen.

Falls jemand seine Begleitung verloren hat, gibt es zwei Meeting-Points auf dem Gelände. Falls ein Besucher Sachen verloren oder gefunden hat, gibt es ein Fundbüro in der Polizeiwache. Die Öffnungszeiten: Samstag, 22.6., 22 bis 24 Uhr, Sonntag, 23.6., 10 bis 14 und 22 bis 24 Uhr, Montag, 24.6., 10 bis 14 Uhr.

Hunde auf Konzertgelände nicht erlaubt

Hunde sind auf dem Hockenheimring beim Konzert von Ed Sheeran nicht erlaubt. Die Polizei bittet eindringlich, bei der Hitze die Vierbeiner zu Hause und nicht etwa im Auto zu lassen.

Info: Mehr Informationen unter www.hockenheimring.de/ed-sheeran-germany-tour-2019