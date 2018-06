Ehefrau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt?

Anzeige

Landau.Die dunklen Augen funkeln, der Blick schweift interessiert durch den Gerichtssaal und den Mund umspielt ein gequältes Lächeln. Sattar M. wendet sich seinem Verteidiger zu und nimmt auf der Anklagebank Platz. Der ungefähr 42-jährige Mann – denn so genau kann sich der Angeklagte nicht an sein Alter erinnern – muss sich wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Schwurgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass er seine Ehefrau aus Eifersucht bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hat. Während Oberstaatsanwältin Anne Herrmann von niederen Beweggründen spricht, zeichnet sich eine tiefe Falte auf die Stirn des fast zerbrechlichen Mannes im blau karierten Hemd.

Eifersucht als mögliches Motiv

Er habe seiner Ehefrau unterstellt, dass sie sich mit einem anderen Mann treffen wollte. „Da sie das leugnete, hat er sie am Hals gepackt und gewürgt“, heißt es in der Anklageschrift. „Du Verräterin! Ich habe Dich nicht nach Deutschland gebracht, damit Du fremdgehst“, soll er gebrüllt haben. Als sich die Frau befreien wollte, sei sie rückwärts aufs Bett gestürzt. Spätestens da habe er den Entschluss gefasst, sie zu töten und sie mit großer Kraft gewürgt. „Du hast Dich in Deutschland zu einer Nutte entwickelt. Ich bringe Dich eigenhändig um!“ soll er laut Anklage gesagt haben. Selbst als der dreijährige Sohn ins Zimmer kam, habe er nicht von seiner Frau abgelassen. Erst als die sechs und 15 Jahre alten Kinder ebenfalls hinzukamen, musste er seinen Plan, sie zu töten, aufgeben. So sei es der Tochter gelungen, die Mutter in ihr Zimmer zu zerren, wo diese aus dem Fenster sprang und verletzt flüchtete.

Zu den Vorwürfen möchte sich Sattar M. erst am nächsten Verhandlungstag äußern. Stattdessen erzählt er von seinem Leben in Afghanistan und im Iran, wo seine Familie 25 Jahre gelebt hat. „Ich war leider nie in der Schule. Weil immer Krieg war, bin ich da nicht hingegangen.“ Als das Haus seiner Eltern in der Provinz Herat zerstört wurde, sei er mit den Eltern, drei Schwestern und vier Brüdern in den Iran geflohen. „Ein Bruder ist bei dem Angriff ums Leben gekommen.“ Seine Familie sei sunnitischen Glaubens und habe sehr religiös gelebt. „Ich musste die Miete für die Wohnung in Teheran aufbringen, deshalb habe ich mit zehn Jahren angefangen zu arbeiten und das Öl von Autos gewechselt“, erzählt er. Später sei er als Schweißer, seine Frau als Friseurin beschäftigt gewesen. Schreiben, lesen und rechnen könne er bis heute nicht. Auf die Frage, wie er in Deutschland einkaufe, antwortet er: „Ich ziehe es vor, die EC-Karte zu benutzen.“ Als er so etwa 18 oder 19 war, hat Sattar M. seine Cousine geheiratet. „Sie war 14 oder 13 oder vielleicht auch zwölf. Meine Oma hat das vorgeschlagen, um sie zu retten, denn in Afghanistan werden Mädchen von der Taliban entführt, vergewaltigt oder umgebracht. Und weil es so schwierig ist, auf Töchter aufzupassen, werden sie früh verheiratet.“ Sie sei noch ein Kind gewesen und „ich habe sie groß gezogen“. Geschlossen wurde die Ehe von einem Geistlichen. Zwei seiner vier Kinder seien in Teheran geboren worden, ehe die Familie nach Afghanistan zurückkehrte, weil seine Schwiegereltern auf Hilfe angewiesen waren. „Wir hatten eine Kuh, haben fremde Felder bestellt und die Hälfte der Ernte bekommen“, schildert er den Alltag in Herat. Als ein reicher Mann seine elfjährige Tochter heiraten wollte und die Familie bedrohte, sei man wieder geflohen. Erst in den Iran, dann in die Türkei und dann nach Deutschland. „Die Reise hat 13 000 Dollar gekostet und wir konnten sie uns nur leisten, weil mein Schwiegervater Land und eine Kuh verkauft hat.“