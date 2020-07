Ehefrau brutal erschlagen

Limburgerhof.Die 54-jährige Frau, die am Donnerstagmorgen Opfer eines Tötungsdelikts in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) wurde, ist erschlagen worden. Dies haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bestätigt. Bei der Obduktion sei „als todesursächlich ein zentrales Regulationsversagen diagnostiziert“ worden. Tatwaffe ist nach Ansicht der

...