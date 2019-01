Ehemalige Nachbarn bedroht

Hanhofen.Mitten in der Nacht hat ein 38-Jähriger bei seinen ehemaligen Nachbarn in Hanhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) mit einem Vorschlaghammer eine Fensterscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, schreckten die Bewohner aus dem Schlaf hoch und stellten den Mann zur Rede. Doch dieser habe nur drohend den Hammer geschwungen und gerufen „Ich werde dich töten.“ Dann sei er in seinen Wagen gestiegen und davongefahren.

Im südpfälzischen Rülzheim geriet er in eine Verkehrskontrolle. Da er keinen Führerschein besitzt und drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, sei eine Blutprobe angeordnet worden. Zudem werden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Den Vorschlaghammer stellten die Beamten sicher. sin

