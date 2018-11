Ehrung für Emmerlich

Wird am 12. Februrar in Schifferstadt geehrt: Gunther Emmerlich. © Bild dpa

Schifferstadt.Der Sänger und Moderator Gunther Emmerlich erhält im kommenden Jahr den traditionellen Pfälzer „Saumagen-Orden“. Die Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft „Schlotte“ will ihm die Auszeichnung am 12. Februar verleihen. Emmerlich erfreue und beglücke die Menschen mit seinem Gesang, teilte der Verein gestern mit. Dass Emmerlich die Rolle des Johannes Gutenberg in einem Musical übernommen habe, sei „der letzte auslösende Faktor“ bei der Entscheidung gewesen.

Die „Schlotte“ ehrt mit der undotierten Auszeichnung jedes Jahr eine Persönlichkeit, die aus ihrer Sicht Besonderes geleistet hat. Zuletzt war die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ausgezeichnet worden. Frühere Preisträger waren unter anderem Altkanzler Helmut Kohl (CDU) und Moderator Frank Elstner. Der Orden – ein Saumagen aus Rosenquarz – wiegt rund 740 Gramm. lrs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.11.2018