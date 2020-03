Ein Bild aus vielen Puzzleteilen

Mannheim/Weinheim.Gegen 9 Uhr wird der Angeklagte Ibrahim A. von den Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt. Nur wenige Zuschauer sitzen im Saal, die meisten von ihnen sind Journalisten. Es ist der erste Verhandlungstag am Landgericht Mannheim im Fall des versuchten Mordes, den der Beschuldigte laut Anklage am 29. Juli 2019 im Bereich der Burgruine Windeck begangen haben soll. Das Opfer war der Ex-Freund seiner Halbschwester.

Der mutmaßliche Täter trägt blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und eine versteinerte Miene, die er während des gesamten Prozesstages nicht ablegen wird. Womöglich wollte der damals 23 Jahre alte Mann die Ehre seiner Familie wiederherstellen. Das Opfer, habe nach dem Ende der Beziehung freizügige Fotos und Videos an die im Ausland lebende Familie der Frau gesendet.

Unter dem Vorwand, die Sache mit einem klärenden Gespräch aus der Welt zu schaffen, sei der Angeklagte mit dem Opfer auf den Parkplatz unterhalb der Burgruine. Doch bei einem Gespräch ist es nicht geblieben, heißt es von der Anklage.

Anklage: „Versuchter Mord“

Was folgte sei vielmehr eine handfeste Auseinandersetzung gewesen. Das Opfer habe mehrere Stichwunden am Hals, Rücken, an der Schulter und den Oberarmen erlitten. Mit einem Teppichmesser soll der Angreifer den Ex-Freund der Schwester attackiert haben.

„Der Angreifer nahm dabei billigend in Kauf, dass der Betroffene den Tod erleiden könnte“, sagt Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann, als er zur Eröffnung des Prozesses die Anklage verliest. Dies sei mit Heimtücke und aus niederen Beweggründen geschehen. Fünf Zeugen sind am ersten Verhandlungstag geladen. Das Opfer und die Halbschwester des Täters sind erst zu einem späteren Zeitpunkt für die Vernehmung geladen. Drei Augenzeugen schildern, wie sie den Tathergang erlebt haben. Es soll vor allem darum gehen, was genau sich auf dem Parkplatz zugetragen hat, noch bevor die beiden Kontrahenten eine Böschung herabgestürzt sind.

Allerdings haben die drei Zeugen alle unterschiedliche Szenen der Tat beobachtet, dazu noch aus unterschiedlichen Perspektiven. Keine leichte Aufgabe für die Richter um den Vorsitzenden Gerd Rackwitz, dieses Puzzle zu einem Gesamtbild zusammenzufügen.

Eine der drei Zeugen, eine Mutter aus Weinheim, hat das verletzte Opfer auf einem Pfad unterhalb der Burg Windeck entdeckt. „Ich lief mit meinen zwei Kindern den Weg zur Burg hoch, als ich eine Stimme hörte. ,Hilfe‘ oder ,Kill‘ habe ich verstanden.“ Wenig später sei auch der mutmaßliche Täter den Weg hinunter gekommen. Sie war es, die sich einzugreifen traute und beide Männer beruhigen konnte. Den Täter habe sie dazu gebracht, für seinen Kontrahenten den Rettungsdienst zu rufen.

Auch eine Frau und eine Mann, die am Abend des 29. Juli den Sonnenuntergang auf der Burgruine genießen wollten, schildern ihre Beobachtungen im Zeugenstand. Beide trafen sich an diesem Sommerabend auf dem Burg-Parkplatz. Da einer der Zeugen noch Eis besorgen wollte, blieb seine Begleiterin zurück. „Ich war zu diesem Zeitpunkt im Burghof, wollte aber noch etwas aus meinem Auto holen. Dort habe ich gesehen, dass sich zwei Personen gegenüberstehen und aufeinander einschlugen. Es war wie im Film“, berichtet die Zeugin.

Aus Angst und Aufregung habe sie sich dann zurückgezogen. Wenig später sei dann ihr Begleiter wieder eingetroffen, dem die Zeugin das Erlebte schilderte. Der Mann verständigte schließlich die Polizei. Der zweite Verhandlungstag steht am heutigen Mittwoch an.

