Ein Blick in die Zukunft

Sinsheim.Was sind die Technologien der Zukunft und wie wirken sie sich auf unsere Gesellschaft aus? Ein kleiner Ausblick ist am Samstag, 16. November, im Sinsheimer Technik Museum möglich. Unter dem Titel „Autonomes Fliegen – Über Land und Leute“ steht die kostenlose Veranstaltung, die das Ferdinand-Steinbeis-Institut mit Sitz in Stuttgart realisiert. Gezeigt werden neueste Entwicklungen auf dem Feld der künstlichen Intelligenz und deren Einsatzmöglichkeiten etwa im Klimaschutz, im militärischen Bereich oder im Personenverkehr. Ziel der ersten Veranstaltung dieser Art ist das bessere Verständnis und die Sensibilisierung für Themenfelder, die die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft betreffen. Gleichzeitig dient der Tag einem Forschungsvorhaben: Das Institut will herausfinden, welche Vorbehalte und Sorgen in der Bevölkerung gegenüber Zukunftstechnologien bestehen.

Die verbindliche Anmeldung für diese Veranstaltung, die um 8.30 Uhr beginnt und um 17 Uhr endet, ist noch bis einschließlich heute, Mittwoch, 13. November, unter www.techourfuture.de möglich.

