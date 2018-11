Ein Dreigestirn regiert die Insel

Ilvesheim.Der Karnevalverein Insulana Ilvesheim (KVI) ist sehr schwungvoll in die närrische Kampagne gestartet. Im vereinseigenen Heim in der Kanzelbachstraße erlebten zahlreiche Besucher ein mehr als fünfstündiges Programm, das alles andere als langweilig war. „Es war lang, aber kurzweilig, so eine begeisterte Besucherin kurz nach Mitternacht. Die zahlreichen Programmpunkte – allein vier Tanzmariechen, vier Garden und zwei weitere Tanzformationen – machten dem Motto „Musical goes Ilvese – The Show must go on“ alle Ehre. Und wie immer rückte die Inthronisation von Hoheiten in den Mittelpunkt des abendlichen Geschehens. Die Insel wird nun von Kinderprinzenpaar Leni I. und Max I. sowie Prinzessin Ann-Kathrin I. regiert.

Freud und Leid

„Freud und Leid liegen nah beinander“, gedachte KVI-Vorsitzende Sabine Grözinger-Dambach zu Beginn der Veranstaltung der verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden Petra Lange. Weil das Feiern im Sinne von Petra Lange gewesen wäre, hat der Verein von einer Absage abgesehen, argumentierte Sabine Grözinger-Dambach. So begann die Veranstaltung verhalten. Alle Gardenmädels zeigten sich in neuen Kostümen, begleitet vom Vorstand und dem Elferrat. Alleinunterhalter Ralf Siegel intonierten dazu die ersten Töne. Die Minis durften das Eis brechen, ehe Sitzungspräsidentin Bianca Erbs, die sich wegen der vielen Programmpunkte kurz hielt, den Auftritt der Jugendgarde ankündigte. Die Schau ging weiter mit dem Tanz von Lilly Türker.

Eine Prinzessin kommt selten allein. Einmal mehr bestätigte sich, etwas abgewandelt, eine Lebensweisheit. So hatte Kinderprinzessin Leni I. von der tanzenden Welle ihren Prinzen Max I. von der Party Factory im Schlepptau. Die zwölfjährige Leni – mit bürgerlichem Namen van der Raaij – tanzt, bastelt und schwimmt gerne. Der zehnjährige Max (mit bürgerlichem Namen Vollstädt), der auch für seine ausgefallenen Schuhe Bewunderung fand, tanzt ebenso gerne und engagiert sich bei der DLRG sowie der Feuerwehr. Die jungen Hoheiten sammeln während der Kampagne für krebskranke Kinder.

Den nächsten Tanzbeitrag leistete die Juniorengarde, ehe Tanzmariechen Emily Butz auf der Bühne wirbelte. Einen befristeten Regierungsauftrag übernahm Ann-Kathrin I. aus der Asche des Phönix. Die 22-jährige Studentin – mit bürgerlichen Namen Reuter – mag die Fantasiewelt und rockige Metallklänge. Auch sie ist sozial eingestellt. Sie sammelt für die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Heidelberg. Sympathiepunkte sammelte Tanzmariechen Lynn Zimmermann mit ihrem Beitrag. Einziger „fremder“ Programmpunkt war das Gastspiel des Fanfarenzugs aus der Rennstadt Hockenheim. Da aber der Onkel von Prinzessin Ann-Kathrin zum Ensemble gehört, ist der Begriff fremd relativ zu werten. Somit war alles in KVI-Hand, auch die Große Garde Ü 15, die ebenso zu gefallen wusste.

Tänzerisches Feuerwerk

Die Gäste von den Zabbe aus Seckenheim, den Schlabbdewel aus Friedrichsfeld sowie den Heidelberger Schloss-Narren und Werner Barth tauschten Orden, ehe Junioren-Tanzmariechen Selina Bauer ein tänzerisches Feuerwerk mit akrobatischen Elementen abbrannte. In der Welt der Filmmusik und der Musicals traten Sprünge und Salti in den Hintergrund, doch unterhaltsam waren die Einlagen der Stars und Sternchen allemal. Werner Barth hatte gekonnt die Nummern angekündigt und war in Windeseile in verschiedene Kostüme geschlüpft, um die Tänzer und Sänger zu unterstützen. Die Crazy Showdancers begeisterten mit ihren Beiträgen aus Sister Act, Dirty Dancing, Grease oder als Gruppe Abba ihr Publikum. Zu guter Letzt verbreiteten die Mystic Women als Meerjungfrauen noch reichlich Zauber.