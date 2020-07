Ein Fall für die Klinik?

Speyer.Letztlich ging dann doch alles sehr schnell: Eine 75-jährige Frau aus Speyer, die seit März ihr direktes Wohnumfeld in der Altstadt tyrannisiert, befindet sich nach einem Zwischenfall seit Donnerstag in einer psychiatrischen Einrichtung in der Südpfalz. Öffentlich von Interesse ist dieser Vorgang, weil für Anwohner und Passanten sehr klar ersichtlich war, dass sich wenige Meter vom Dom

...