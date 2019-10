Ein Kandidat aus der Region weiter - Heddesheimerin muss zittern

Berlin/Rhein-Neckar.Vier Kandidaten aus der Region sind am Sonntagabend bei der gemeinsamen TV-Castingshow der Sender Sat.1 und Pro7, „The Voice of Germany“, in den sogenannten Battles angetreten. Dabei ging es darum, auf der Bühne gemeinsam mit einem Konkurrenten zu singen. Der bessere Kandidat in den Augen der Juroren um Mark Forster, Rea Garvey, Sido und Alice Merton kam eine Runde weiter. Danach bestand für die Teilnehemer noch die Möglichkeit, als Verlierer des Battles von einem anderen Juror abgeworben zu werden, um doch noch weiter an der Gesangsshow teilnehmen zu können. Zwei Lokalmatadore schafften es schließlich in die nächste Runde.

Gleich zu Beginn der Sendung gab es quasi ein Derby innerhalb des Team Rea: Reilingen gegen Landau. Wie klein die Welt doch ist, zumal sich beide Kandidaten schon eine Weile kennen. Der Reilinger Marvin Merkhofer sang zusammen mit dem Südpfälzer Christian Haas „Careless Whisper“ von George Michael. Die Oberhand behielt der 53-jährige Landauer. Marvin schied komplett aus der Show aus, da sich kein anderer Juror für ihn entschied.

Als nächster Kandidat aus der Region trat Julian Mauro vom Team Mark Forster bei den Battles in den Ring. Der Frankenthaler stand zusammen mit Maciek aus Hannover auf der Bühne. Zusammen gaben sie „I Don‘t Care“ von Justin Bieber und Ed Sheeran zum Besten. Mark Forster entschied sich für Julians Konkurrenten. Da daraufhin keiner der Juroren für den Frankenthaler buzzerte, um ihn aus dem Team Mark zu stehlen, war hier Endstation für den 24-Jährigen.

Heddesheimerin muss zittern

Die 22-jährige Judith Jensen aus Heddesheim trat gegen Marie Weiß an. Die beiden Kandidaten vom Team Alice sangen „Alles neu“ von Peter Fox. Merton entschied sich für Marie. Für Judith begannen Sekunden des Bangens, ob einer der anderen Juroren buzzern würde – und tatsächlich war der Pfälzer Mark Forster bereit, die Straßenmusikerin vom Team Alice abzuwerben.

Nach kurzer Erleichterung ging das Zittern für Judith hinter der Bühne weiter. Wenn sich Forster im weiteren Verlauf der Sendung noch einen anderen Kandidaten von seinen Jury-Kollegen stehlen würde, müsste die Heddesheimerin ihren Platz in der Show räumen.

Das war aber zumindest in der am Sonntag ausgestrahlten Folge nicht der Fall. Die Entscheidung fällt somit frühestens erst in der nächsten Folge der Show am Donnerstag (20.15 Uhr/Pro7) - denn bis zum letzten Battle dürfen die Juroren die ausgeschiedenen Gesangstalente der anderen Teams unter ihre Fittiche nehmen. Nun muss der Zuschauer also abwarten, ob Judith genauso wie Christian an der nächsten Runde der Castingshow, den sogenannten „Sing-Offs“, teilnehmen darf.