Ein Toter nach Wohnungsbrand in Weinheim

Weinheim.Bei einem Wohnhausbrand in Weinheim ist am Sonntag eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 7.15 Uhr in der Dachgeschosswohnung eines Wohnhauses im Nächstenbacher Weg aus. Die Feuerwehr befreite eine Person aus dem Schlafzimmer der brennenden Wohnung. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 48-jährigen Mannes feststellen. Eine weitere 68-jährige Bewohnerin konnte das Haus unverletzt verlassen. Sie erlitt jedoch einen Schock.

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache aufgenommen. (pol/onja)