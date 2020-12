„Ein Weihnachtsgeschenk“

Rhein-Neckar.Im Rhein-Neckar-Kreis hat Ruth Frühauf den Anfang gemacht: Am Sonntag erhielt die 93-jährige Bewohnerin des GRN-Seniorenzentrums Schwetzingen die erste Dosis der Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Wie der Kreis mitteilte, zögerte Ruth Frühauf nicht, sich impfen zu lassen – schließlich habe sie früher selbst als Krankenschwester gearbeitet. „Ich habe mich informiert und dann mein Einverständnis gegeben“, sagte die Seniorin.

Dem Rhein-Neckar-Kreis stehen zur Zeit rund 1000 Dosen für den Landkreis selbst sowie für die Stadt Heidelberg zur Verfügung. Wie in ganz Deutschland sind auch in der Region zunächst über 80-Jährige, Pflegekräfte sowie besonders gefährdetes Krankenhauspersonal an der Reihe.

„Ich sehe die Impfung als Chance, einen möglichen Flächenbrand einzudämmen“, sagte Martina Burger, die Leiterin des Schwetzinger Seniorenzentrums. In ihrer Einrichtung hatte es bisher keine Corona-Infektionen gegeben. Trotzdem dürfe man jetzt nicht nachlässig werden. „Bis der Impfschutz bei Mitarbeitenden und Bewohnenden wirkt, können immer noch Corona-Infektionen ins Heim getragen werden.“

Im hessischen Kreis Bergstraße machte das mobile Impfteam den Anfang im Seniorenzentrum Johanniterhaus in Lorsch. Der Impfstoff, der bei minus 70 Grad Celsius geliefert wurde, musste zuvor im Bergsträßer Impfzentrum auf „Betriebstemperatur“ gebracht werden. Im umgerüsteten Rettungswagen bereitete der Heppenheimer Apotheker Oliver Saur den Stoff dann für die Injektionen vor.

Begrenzte Anzahl Impfdosen

Insgesamt sollten am Sonntag im Johanniterhaus 150 Impfdosen verabreicht werden. Der Kreis hatte die Lorscher Einrichtung ausgewählt, weil es dort bisher keinen Fall gegeben hatte. Es solle nur geimpft werden, wer aktuell nicht an einer Infektion leide, erklärte Landrat Christian Engelhardt. „Eine 93-jährige Dame wird die Erste sein“, sagte Sylvia Jeuthe, die Leiterin des Seniorenzentrums am Morgen. „Die Bewohner sind glücklich.“

Da aktuell nur eine begrenzte Anzahl Impfdosen zur Verfügung steht, konzentrieren sich die Teams vor allem auf die Bewohner von Pflegeheimen. Der Start im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) des Kreises Bergstraße in Bensheim werde sich daher noch verzögern, sagte Markus Stracke, stellvertretender Leiter der Abteilung Gefahrenabwehr in der Kreisverwaltung. Wer zu den Gruppen gehöre, die als Erstes dran sind, könne sich in einem der Großstadt-Zentren impfen lassen, sobald dort der Betrieb gestartet ist.

Los ging es am Sonntag dagegen schon im ZIZ im Heidelberger Patrick-Henry-Village. Dort erhielten Pflegende den Impfstoff – den Anfang machte nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises Maria Lommatzsch, Stationsleiterin am Uniklinikum Heidelberg. „Für mich ist das ein echtes Weihnachtsgeschenk und es war wirklich aufregend“, sagte sie. „Wir alle im Universitätsklinikum haben uns sehr gefreut, dass es endlich losgeht mit den Impfungen. Und ich hoffe, dass möglichst viele Menschen dieses Angebot annehmen, um der Pandemie ein Ende zu setzen“, so Lommatzsch.

In Baden-Württemberg kann man ab sofort telefonisch einen Termin in einem ZIZ buchen. Christoph Schulze, Leiter des ZIZ Heidelberg, wies aber darauf hin, dass das Angebot nur für die ersten impfberechtigten Gruppen gilt. „Die Impfberechtigung wird geprüft, und wenn sie nicht vorliegt, wird die Person auch nicht geimpft.“

Noch nicht geimpft wurde am Sonntag in Ludwigshafen. Die Leitungen der Senioreneinrichtungen müssen in einem zweistufigen Verfahren auf einer Plattform Daten der zu impfenden Bewohner eingeben – zum Beispiel zu möglichen Vorerkrankungen. Erst dann dürfen die Senioren das Vakzin bekommen. In Ludwigshafen war das am Wochenende noch nicht geschehen. „Wir gehen aber davon aus, dass es am Montag losgehen kann“, sagte die städtische Impfkoordinatorin Ramona List am Sonntagnachmittag. Dann werde das mobile Impfteam voraussichtlich zu einer größeren Senioreneinrichtung fahren. Der Impfstoff reiche zunächst für 135 Personen aus.

