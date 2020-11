Ein weiterer Corona-Todesfall

Ludwigshafen..Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist erneut ein Infizierter in Ludwigshafen gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 13. Bei den Neuinfektionen hat sich die Steigerungsrate gegenüber den vergangenen Tagen weiter leicht abgeschwächt. Bis Donnerstagnachmittag haben sich 2158 Menschen in Ludwigshafen infiziert – dies sind 39 mehr als am Vortag. 992 gelten als genesen, 1153 sind noch aktuell infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner, ging in Ludwigshafen weiter zurück von 237,4 auf 183,5. Im Vergleich zu anderen Städten und Landkreisen in Rheinland-Pfalz belegt die Chemiestadt damit Rang fünf – nachdem es in den vergangenen Tagen den zweithöchsten Inzidenzwert hatte.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.11.2020