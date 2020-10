Ein weiterer Fall im Frosta-Werk

Bobenheim-Roxheim.Bei der Firma Rheintal Tiefkühlkost – einer Niederlassung des Unternehmens Frosta in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) – ist ein weiterer Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte eine Sprecherin des Tiefkühlkost-Produzenten mit. Nachdem am Freitag 45 Corona-Fälle im Werk gemeldet worden waren, habe man die Nachtschicht nun streichen müssen, so die Sprecherin. Der Betrieb könne aber weiterhin aufrechterhalten werden.

„Zusätzlich zu den täglichen Schnelltests werden wir am Mittwoch erneut alle Mitarbeiter mit einem PCR Test testen“, sagte die Unternehmenssprecherin. Insgesamt sind in Bobenheim-Roxheim 165 Mitarbeiter beschäftigt. Wie es zum Corona-Ausbruch bei Rheintal Tiefkühlkost gekommen ist, ist noch unklar. Gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde ermittle man derzeit die Infektionsketten, so die Sprecherin. Die Kosten der Tests trägt das Frosta-Werk weiterhin selbst. soge

