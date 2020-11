Einbrecher durch Videoüberwachung überführt

Gommersheim.Auf frischer Tat durch eine Videoüberwachungsanlage beobachtet worden, sind zwei Einbrecher am späten Sonntagabend in Gommersheim. Nach Angaben der Polizei konnten die beiden 22 Jahre alten Männer, die Brennholz aus einem Vereinsheim gestohlen hatten, auf ihrer Flucht widerstandslos festgenommen werden. Das Fahrzeug der Täter war bis unter das Dach mit dem Diebesgut beladen. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme mussten die Männer ihr Diebesgut zurück an den Tatort bringen und dort - unter polizeilicher Beobachtung - wieder fein säuberlich aufstapeln.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.11.2020