Einbrecher stehlen Opferstock aus Kapelle

Speyer.Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in die Kapelle des St. Martha Stifts in der Schützenstraße eingebrochen. Dort hebelten sie den dortigen Opferstock auf und entwendeten den Inhalt, teilte die Polizei mit.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonst Hinweise zur Tat geben können, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

