Einbruch bei Pflegedienst - Zeugen gesucht

Schifferstadt.Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in die Räumlichkeiten eines ambulanten Pflegedienstes in der Kirchenstraße in Schifferstadt eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Kriminellen die Eingangstür auf, beschädigten im Inneren mehrere Türen und Schränke und durchsuchten die Räumlichkeit. Die Höhe des Schadens, sowie des Diebesgutes sind noch Teil der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235/4950 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 10.01.2021