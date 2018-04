Einbruchserie aufgeklärt – drei Tatverdächtige in Haft

Anzeige

Heidelberg.Nach einer Diebstahl- und Einbruchserie in der Metropolregion sitzen drei Tatverdächtige im Justizvollzugsanstalten. Wie Polizei und Staatswanwaltschaft mitteilten, konnten einem Mann im Alter von 35 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 37 und 46 Jahren nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens vierzehn versuchte oder vollendete Wohnungseinbrüche sowie Ladendiebstähle in Nordbaden, der Pfalz und Südhessen zugeordnet werden.

Die Behörden ermitteln demnach seit Mitte Dezember 2017 gegen eine kroatische Gruppe, die im Verdacht steht, in wechselnder Besetzung in der Rhein-Neckar-Region zahlreiche Wohnungseinbruchsdiebstähle und gewerbsmäßige Ladendiebstähle begangen zu haben. Während die Tatzeiten der Ladendiebstähle im Bereich des frühen Vormittags und Nachmittags lagen, erfolgten die Wohnungseinbrüche größenteils zwischen 15 Uhr und 21 Uhr.

Der 35-jährige Mann sowie die 46-jährige Frau sollen am Sonntag in Neustadt gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen sein und dort unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet haben, teilte die Polizei weiter mit. Danach sollen sie versucht haben, in eine weitere Wohnung einzubrechen. Sie wurden anschließend bei Mutterstadt festgenommen. In einem Rucksack wurde neben Tatwerkzeug umfangreiches Diebesgut festgestellt. Es konnte teilweise einer der beiden gerade begangenen Taten zugeordnet werden.