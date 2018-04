Einbrüche aufgeklärt

Anzeige

Rhein-Neckar.Nach einem Beutezug in Neustadt hat die Polizei in Mutterstadt zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Der 35-jährige Mann und die 46-Jährige gehören nach Behördenangaben zu einer Gruppe, der die Polizei bereits seit Dezember 2017 auf der Spur ist. Die Täter hätten sich auf Wohnungseinbrüche sowie gewerbsmäßige Ladendiebstähle spezialisiert und seien in Nordbaden, der Pfalz und Südhessen aktiv.

Bei der Festnahme in Mutterstadt stellten die Fahnder im Wagen des Verdächtigen Tatwerkszeug sowie Schmuck und Bargeld aus dem Neustadter Einbruch sicher. Bei Wohnungsdurchsuchungen sei später auch eine 37 Jahre alte Frau festgesetzt worden, die ebenfalls zu der kroatischen Gruppierung gehöre, der die Polizei bislang 14 vollendete Taten oder Versuche vorwirft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg sei das Trio dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen worden. sin