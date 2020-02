Einbrüche in Bäckereien in der Region: Vier Verdächtige festgenommen

Rhein-Neckar.Vier Männer stehen in Verdacht, seit Ende Oktober des vergangenen Jahres für zahlreiche Einbrüche in Bäckereifilialen in verschiedenen Städten und Gemeinden an der Bergstraße sowie im Bereich Mannheim, Heidelberg und Worms verantwortlich zu sein.

Die Männer im Alter von 22 bis 26 Jahren kommen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen als Täter von mehr als vierzig Einbrüchen in Betracht. Insgesamt dürfte von einem Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro auszugehen sein.

Die Verdächtigen sollen meistens gewaltsam in die Bäckereien eingedrungen sein und hätten es dort auf die Tresore mit den Tageseinnahmen abgesehen. Zivilfahndern gelang es, die mutmaßliche Bande nach einem Einbruch in eine Bäckerei in Mannheim in den frühen Morgenstunden des Donnerstags festzunehmen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für ihre Anwesen in Bensheim erwirkt. Hierbei stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial und Diebesgut sicher.

Zwei 22-jährige Beschuldigte wurden noch im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ. Im Anschluss kamen beide in Haftanstalten. Die Ermittlungen dauern an.