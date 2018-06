Eine gastronomische Ära endet

Anzeige

Herxheim-Hayna.In der Pfalz geht eine gastronomische Ära zu Ende: Der 60-jährige Star-Koch Karl-Emil Kuntz (Bild), der das Edelrestaurant „Krone“ mit einem Hotel in einer ehemaligen Postkutschenstation im südpfälzischen Herxheim-Hayna leitet, zieht sich in den Ruhestand zurück. „Ich möchte die Zeit künftig meiner Familie widmen,“ sagt der Chef des höchstdekorierten Restaurants der Pfalz. In den 36 Jahren unter seiner Leitung bescherte er dem Familienunternehmen 32 Jahre lang ununterbrochen einen der international begehrten Michelin-Sterne.

Die fachliche Nachfolge ist bereits geregelt: Kuntz übergibt Hotel und Herd an seine jüngste Tochter Erika Kuntz (24) und deren Lebensgefährten Fabio Daneluzzi (25), der beim scheidenden Küchenchef in die Lehre gegangen ist und nun dessen Nachfolge antritt. „Wir wollen auch in Zukunft die ,Krone’ als ganz besonderen Ort der Gastlichkeit erhalten,“ versprechen die beiden Kuntz-Nachfolger dem scheidenden Hausherrn. Und den Gästen versichern sie: „Wir wollen sein Lebenswerk in Ehren fortführen.“

Kuntz hat in seinem schmucken Hotel-Restaurant mitten im Tabakdörfchen Hayna Prominenz von Politik, Kultur und Sport aus der ganzen Welt bekocht. Die einstigen Bundeskanzler Helmut Kohl und Gerhard Schröder waren bei ihm ebenso zu Gast wie der frühere US-Präsident George W. Bush und die Bundespräsidenten Horst Köhler und Christian Wulff.