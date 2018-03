Eine Karte als Schlüssel zur Region

Anzeige

Neustadt.Die Pfalz wird für Geschäftsreisende und Touristen bunter, erlebnisreicher und preisgünstiger. Wer ab dem 1. April in einem von rund hundert pfälzischen Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Jugendherbergen oder registrierten Privatunterkünften übernachtet, erhält als Begrüßungsgeschenk die Pfalz-Card. Und die hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich, denn mit ihr kann man etwa 80 Freizeitangebote kostenlos nutzen und obendrein ebenfalls kostenlos in der ganzen Pfalz mit Bahnen und Bussen ans Ziel kommen.

Nach zweijähriger Vorbereitungszeit haben sich renommierte Hotels dafür entschieden, ihren Gästen mit der Pfalz-Card ein besonderes Geschenk zu machen: Mit dabei sind auch alle acht Jugendherbergen der Pfalz sowie fast 70 private Übernachtungsanbieter.

Eintritt in 80 Freizeiteinrichtungen

Sie übernehmen mit einem bestimmten Betrag pro Übernachtungsgast die Kosten für Eintritt oder Benutzung von etwa 80 Freizeitangeboten. So bieten jeweils zwei Dutzend Bäder und Museen kostenlosen Eintritt für Pfalz-Card-Besitzer an. Diese können auch kostenlos mit einer Draisine (Glantal) oder einem Nachen (Germersheim) fahren, Stadtführungen in Bad Bergzabern, Deidesheim, Germersheim, Speyer, Kaiserslautern, Landau, Maikammer oder Neustadt mitmachen, eine kostenlose Golfrunde in Börrstadt oder Waldfischbach-Burgalben drehen, „fer umme“ Weine in Bad Dürkheim oder Ellerstadt verkosten, in Bergwerken auf Entdeckungstour gehen oder sogar ohne Ticket ein Konzert des Philharmonischen Orchesters der Pfalz hören.