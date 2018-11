Die Tat liegt jetzt zweieinhalb Jahre zurück. Und auch wenn Termine nun bis Ende Januar fixiert sind: Ein Urteil im Frankenthaler Babymord-Prozess ist damit noch lange nicht in Sicht. Das ist für alle Beteiligten eine Katastrophe. Zeugen können sich nur noch schwer an die Tat erinnern, Hörensagen vermischt sich mit eigenen Wahrnehmungen. Der Angeklagte sitzt seit zweieinhalb Jahren in U-Haft

