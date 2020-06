Eine Tote bei Wohnhausbrand in Fürth

Fürth.Bei einem Brand am Sonntagvormittag in Fürth (Kreis Bergstraße) ist eine Person ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 8.50 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Kolpingstraße gerufen.

Im Zuge der Löscharbeiten fand die Feuerwehr eine tote Person in dem Wohnhaus. Dem ersten Anschein nach handele es sich bei der Toten um eine 61-jährige Hausbewohnerin, so die Polizei. Weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude oder wurden verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Zur Brandbekämpfung sind aktuell immer noch die Feuerwehren Fürth, Lindenfels und Mörlenbach in Einsatz, zudem drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzwagen.

Der Kreis Bergstraße hat über die Warnapp NINA eine Warnung herausgegeben. Anwohner sollen aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.