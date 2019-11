Eine unendliche Geschichte

Rhein-Neckar.Seilbahn oder Wassertaxis? Die Metropolregion muss Mobilität gezwungenermaßen neu denken. Und da kommt auch die dritte Rheinquerung zwischen Altrip und dem Mannheimer Süden auf den Tisch. Einst von den Amerikanern als schnelle Verbindung zu ihren Standorten in der Pfalz gefordert, hat sie sich zu einem Schildbürgerstreich entwickelt. Ein Blick auf die wechselvolle Geschichte.

1953: Das „vergessene Dorf“ Altrip kämpft mit einer Resolution an den Kreistag in Ludwigshafen um eine Rheinbrücke, weil es sich in Sachen Verkehr von der Entwicklung in der Region abgehängt fühlt.

1963: Der Ludwigshafener CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Kohl betont die Notwendigkeit einer dritten Rheinquerung, um den Schwerverkehr aus Mannheim und Ludwigshafen zu bekommen. Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm sichert den Bau zu.

1966: Das Bundesfinanzministerium erkennt den Rhein-Neckar-Schnellweg (die heutige Mannheimer Osttangente B 38a) und mit ihm die Altriper Rheinbrücke als Bundesstraße an. Gleichzeitig räumt es aber dem Bau der zweiten innerstädtischen Verbindung über den Rhein (Kurt-Schumacher-Brücke) Vorrang ein. Begründet wird die Entscheidung damit, dass die BASF die Konzernspitze andernfalls ins belgische Antwerpen verlegen will.

1967: Der Planfeststellungsbeschluss für die Rheinbrücke bei Altrip wird erlassen.

1970: Weil die Fähre häufig ausfällt, rufen Altriper Bürger wieder lauter nach einer Brücke.

1974: Nachdem das Land Baden-Württemberg die Autobahnbrücke bei Speyer ganz finanziert hat (natürlich auch mit Bundesmitteln) soll – so lautet die Abmachung zwischen den Ländern – das Geld für die Altriper Brücke von Rheinland-Pfalz beigesteuert werden. Doch während Mainz das Vorhaben erst forciert hat, bemerkt die Stuttgarter Regierung nun ein Nachlassen des Interesses. Rechtsrheinisch ist die Planfeststellung bereits vollzogen.

1978: Die Federführung von Planung und Bauvorbereitung übernimmt das Land Baden-Württemberg. Der Bau der dritten Rheinquerung rückt aus der Rubrik „weiterer Bedarf“ in die „Dringlichkeitsstufe 1“ vor, und die Chancen auf Verwirklichung des aus Kostengründen auf die lange Bank geschobenen Projekts stehen gut.

1979: Bund und Land wollen viele Autobahnneubauten stoppen und setzen den Rotstift an – auch bei Schnellweg und Rheinbrücke.

1981: Dennoch werden am Rheingönheimer Kreuz die Anschlussstellen an die B 9 (Bild) gebaut.

1983: In Altrip gründet sich ein Ortsverband der Grünen, der Stimmung gegen die Brücke macht und in den Gemeinderat einzieht.

1984: Bei einer Bürgerbefragung lehnen 63,2 Prozent der Altriper die Brücke ab. Deshalb stimmt der Gemeinderat gegen das Projekt. Für den Fall, dass Bund und Land sie dennoch bauen, kündigt der Altriper Bürgermeister eine Klage an.

1985: Aus ökologischen Gründen wird die Altriper Brücke nicht in die erste Prioritätsstufe des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen und liegt damit auf Eis. Auch deshalb, weil die Brücke bei Worms Vorrang bekommt. Der Ludwigshafener Bürgermeister Rainer Rund nennt die dritte Rheinquerung ein „Musterbeispiel für die schlechte Abstimmung zwischen den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg“. Altrip fordert derweil eine neue Fähre.

1992: Im ersten gesamtdeutschen Bundesverkehrswegeplan wird der Bau der Altriper Brücke mit keinem Wort erwähnt. Das Projekt gilt somit als „nachrangiger Bedarf“ und wird keine Bundesmittel erhalten.

bDas Land Rheinland-Pfalz beendet den seit Jahren mit der Gemeinde Altrip geführten Rechtsstreit über die Wirksamkeit des Planfeststellungsbeschlusses aus dem Jahr 1967 und hebt den vieldiskutierten Beschluss nach 38 Jahren teilweise auf. Als Grund führt das Land an, dass der Beschluss bis 2004 nicht umgesetzt wurde. Damit entfalle die letzte rechtliche Grundlage für den Bau. Deshalb wird die Altriper Brücke aus der Projektliste des Bundesverkehrswegeplans gestrichen.

2010/2011: Im Zuge der Erstellung eines einheitlichen Regionalplans greift der Verband Region Rhein-Neckar das Vorhaben wieder auf und lässt mehrere Varianten untersuchen. Der Bau eines Tunnels oder einer Brücke werden als mehr oder weniger machbar eingestuft. Da die Akzeptanz bei der Bevölkerung gering ist, lehnt der Verband die Einzeichnung einer „Freihalte-Trasse“ im Regionalplan ab und belässt es bei einer kleinen unverbindlichen Fußnote unter der Rubrik „angedachte Straßenprojekte“.

2013: Zwischen Mannheim und Stuttgart entbrennt ein Streit um eine „Brücke, die niemand will“: Weil der Grüne Verkehrsminister Winfried Hermann sich für eine Rheinbrücke südlich von Ludwigshafen ausspricht und anregt, doch eine „Freihalte-Trasse“ im einheitlichen Regionalplan festzuschreiben.

2019: Das Bundesverkehrsministerium macht wenig Hoffnung: Eine dritte Rheinquerung sei im Bundesverkehrswegeplan 2030 und im Bedarfsplan von 2016 nicht enthalten. „Insofern besteht hierfür kein Planungsauftrag“, heißt es aus Berlin auf eine Anfrage dieser Zeitung.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019