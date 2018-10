Eine Versöhnung liegt in weiter Ferne

Herxheim.Gilbert Kallenborn ist deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Seit mehr als einem Jahr kämpft er an allen Fronten und vor zahlreichen Gerichten gegen die Hitler-Glocke im Turm der Jakobskirche in Herxheim am Berg. Gestern ist er am Verwaltungsgericht in Neustadt gescheitert. Die Vorsitzende Richterin Carmen Seiler-Dürr wies seine beiden Klagen gegen einen Beschluss des Gemeinderates und eine Äußerung von Ortsbürgermeister Georg Welker ab.

Die Hitler-Glocke genießt längst internationalen Bekanntheitsgrad. Sogar die New York Times und die Washington Post haben über den Streit rund um die Glocke aus dem Jahr 1934 mit dem Hakenkreuz und der Aufschrift „Alles fuer’s Vaterland Adolf Hitler“ berichtet.

Im März hatte der Gemeinderat entschieden, die Glocke hängen zu lassen. Im Beschluss, der mit neun gegen drei Stimmen fiel, heißt es: „Der Gemeinderat beschließt, die Polizeiglocke aus dem Jahr 1934 im Turm der Jakobskirche in Herxheim am Berg als Anstoß zur Versöhnung und Mahnmal gegen Gewalt und Unrecht weiterhin hängen zu lassen.“ Bürgermeister Georg Welker soll außerdem gesagt haben, das Läuten der Hitler-Glocke „dient der Versöhnung mit den Opfern der Nazizeit“.

Von Grundgesetz gedeckt

Kallenborn wollte sowohl den Beschluss vom Verwaltungsgericht als rechtswidrig kassieren und dem Bürgermeister die Äußerung verbieten lassen. Die Kammer sah allerdings sowohl im Gemeinderatsbeschluss als auch in der Äußerung Welkers eine vom Grundgesetz gedeckte Meinungsäußerung und keine Tatsachenbehauptung. Eine versöhnende Wirkung des Glockenläutens sei eine Sache der Wertung. Ein Unterlassungsanspruch bestehe dann, wenn eine Aussage auf die Herabwürdigung von Personen oder Gruppen ziele. Unabhängig von ihrem Inhalt diene die Aussagen nicht dazu, Menschen jüdischer Abstammung zu verhöhnen, zumal eine Mahntafel die Geschichte der Glocke erläutern solle, so die Richterin in ihrer kurzen Begründung.

„Wir streiten hier nicht um die Höhe eines Gartenzauns“, sagte Kallenborn. Das freie Recht auf Meinungsäußerung ende dort, wo es andere Menschen verletzte. „Im Hinblick auf die millionenfache Ermordung von Menschen kann nicht hingenommen werden, dass eine Naziglocke einer Versöhnung mit den Opfern dient“, sagte Kallenborn.

Mehrfach betonte die Richterin allerdings, dass es vor dem Verwaltungsgericht nicht um die Frage des Abhängens oder Hängenlassens der Glocke gehe, sondern ob es sich bei den beklagten Aussagen um Meinungsäußerungen oder Tatsachenbehauptungen handle.

Bürgermeister Georg Welker fühlte sich durch das Urteil bestätigt. Er habe den umstrittenen Satz so nicht gesagt. Er sei persönlich der Meinung, dass die Glocke irgendwann einmal wieder geläutet werden könne, aber nicht jetzt. Und dies sei eine erlaubte Meinungsäußerung. Kallenborn will nun vor das Oberverwaltungsgericht ziehen. Das Neustadter Gericht sei „rechtsirrig“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018