Eines der vermissten Mädchen leblos geborgen

Anzeige

Worms/Biebesheim am Rhein.Nach der am Samstag abgebrochenen Suche nach den zwei vermissten Mädchen, die am Freitag beim Spielen am Rhein bei Worms-Rheindürkheim in einen Strudel geraten und untergangen sind, wurde eines der Mädchen am Samstagmittag im hessischen Biebesheim am Rhein tot aufgefunden. Eine Bootsfahrergruppe habe den leblosen Körper des neunjährigen Mädchens entdeckt und brachte ihn an Land, teilte die Polizei mit. Ein Arzt, welcher der Gruppe angehörte, konnte nur noch den Tod feststellen. Das 13-jährige Mädchen wird weiterhin vermisst.

Die Polizei stellte die Suche bereits am Samstagmorgen ein und rechnete da schon mit dem Schlimmsten. Streifen hielten jedoch vorsorglich weiter Ausschau, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Ludwigshafen. Polizei und Feuerwehr suchten vergeblich mit einem Großaufgebot nach den beiden Mädchen.