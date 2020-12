Einkaufsnacht fällt aus

Heidelberg.Der Citymarketingverein Pro Heidelberg hat in Absprache mit der Stadt Heidelberg die für Samstag, 12. Dezember, geplante lange Einkaufsnacht abgesagt. Dazu sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen ist die Absage die einzig richtige Entscheidung. Ich danke Pro Heidelberg und dem Handel für ihr sehr verantwortungsvolles Vorgehen in dieser schwierigen Situation.“ Würzner rief die Heidelberger auf, vor Ort einzukaufen – am besten unter der Woche außerhalb der Stoßzeiten.

