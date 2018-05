Anzeige

Frankenthal.Ein großer Bienenschwarm hat am Wochenende in Frankenthal für Aufsehen gesorgt. Das teilte die Polizei gestern mit. Im Bereich des Mina-Karcher-Platzes hatten sich die Insekten einen Baum auf einem Privatgrundstück als Rastplatz ausgesucht. Der Schwarm habe am Samstagnachmittag einen Klumpen so groß wie ein Medizinball gebildet, so die Frankenthaler Polizei. Die Beamten verständigten einen Imker. Dieser habe sich in sachkundiger Weise um den Schwarm kümmern können. fab