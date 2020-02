Einsatzkräfte in Mannheim bereiten sich auf Sturm vor

Rhein-Neckar.

Die Vorbereitungen laufen: Die Einsatzkräfte in Mannheim richten sich auf den Sturm ein. "Wir beobachten die Wetterlage aufmerksam", so Ralph Rudolph vom Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Nach derzeitigem Stand rechne man aber in Mannheim "eher mit einer geringeren Heftigkeit", doch könne sich diese Einschätzung im Lauf des Tages ändern. Die Leitstelle frage daher schon einmal bei den Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr ab, wie viele Kräfte im Notfall zur Verfügung stehen. Noch sei aber nicht vorgesehen, Ehrenamtliche bereits auf die Wachen zu beordern. Dies könne sich aber bis zum Abend ändern.

Das Technische Hilfswerk (THW) hat nach den Worten der Ortsbeauftragten Nicole Dudziak "unsere Kettenmotorsägen nochmal durchgecheckt, Ersatzketten bereitgelegt und die Helfer entsprechend gebrieft, dass was kommen könnte heute Nacht". Einen Voralarm gibt es aber nicht, alle Helfer sind per Piepser erreichbar. "Die Unterkunft ist sturmsicher gemacht, jetzt heißt es abwarten", so Dudziak.

Video Lokales DWD warnt vor Orkan "Sabine" - 02:20 Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert über das herannahende Sturmtief "Sabine", das ab Sonntag über Deutschland hinweg fegen soll. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert über das herannahende Sturmtief "Sabine", das ab Sonntag über Deutschland hinweg fegen soll.

Unterrichtsfrei am Montag? Mehrere Schulen der Region verweisen auf den schuleigenen Internetseiten auf eine Meldung der Landeskultusministerien hin: Demnach können die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob der Schulweg trotz Sturmböen für die Kinder zumutbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein, kann der Schüler vom Unterricht befreit werde. Die Schule muss darüber informiert werden.

Am Lessing Gymnasium in Mannheim fällt am Montag der Unterricht aus. Das liegt daran, dass um die Schule herum Baugerüste angebracht und diese ein Sicherheitsrisiko sind.

Die Lage: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Sonntagabend eine Warnung vor starken Orkanböen für die Region Rhein-Neckar herausgegeben. Wie der Dienst mitteilte, gilt die Warnung von Sonntagabend 20 Uhr bis Montag 10 Uhr für Ludwigshafen, Mannheim und den Rhein-Neckar-Kreis.

Ab Sonntagabend soll das Sturmfeld eines Orkantiefs über der Nordsee Deutschland erfassen. Verbreitet werden Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern erwartet. In Verbindung mit Gewittern seien in der Nacht zu Montag Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern wahrscheinlich. Die stärksten Böen werden zwischen 4 und 5 Uhr und von 10 bis 12 Uhr am Montag erwartet: "Vor allem dann muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden", so der Sprecher des DWD. Zudem sei es bedeckt, teils mit gewittrigem Regen. Erste Ausläufer von "Sabine" sind an der Nordsee laut DWD schon am Sonntagvormittag zu spüren.

Ludwigshafen schließt Wildpark und Friedhöfe: Aufgrund des bevorstehenden Orkans am Sonntag warnt die Stadt Ludwigshafen vor Betreten der öffentlichen Grünanlagen. Wie die Stadt mitteilte, spricht sie die Warnung ab Sonntag um die Mittagszeit aus. Der Wildpark Rheingönheim und die Friedhöfe bleiben vorsorglich geschlossen.

"Wir appellieren an die Vernunft der Bürger*innen, dieser Warnung Folge zu leisten. Es ist zwar noch nicht genau absehbar, welche Auswirkungen das Orkantief bei uns haben wird, aber wir halten es für erforderlich, zum Schutz der Menschen in der Stadt diese Maßnahmen zu treffen", so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Beigeordneter Andreas Schwarz.