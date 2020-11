Einst Anstaltsgrün, heute offene Naturoase

Wiesloch.Als die „Großherzogliche Badische Heil-und Pflegeanstalt“ 1905 bei Wiesloch eröffnet wurde, Psychiatrie noch Irrenfürsorge hieß und Wärter mit ihren „Pfleglingen“ unter einem barock anmutenden Mansardendach lebten, hätte sich niemand vorstellen können, dass sich die jahrzehntelang komplett abgeschottete Grünanlage zu einer offenen Naturoase entwickeln würde. Zum „Spaziergang im Park“ lädt ein gleichnamiges Büchlein ein, das von A wie Architektur bis Z wie Zetzmann-Mahnmal informiert.

Eigentlich kümmert sich Hansi Rau, seit 1995 Verwaltungsangestellter am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden, um IT-Aufgaben. Weil sich der in Kunst und Mathematik ausgebildete Lehrer gleichwohl für Wildpflanzen und Waldvögel begeistert, für Geschichte und Geschichten interessiert, führt er schon lange Gruppen durch das weitläufige Areal. Sein mit Herzblut geschriebenes „Büchlein“, wie er es selbst nennt , versteht sich nicht als wissenschaftliche Arbeit – auch wenn Rau (Bild links) penibel recherchiert hat. 135 Seiten in handlichem Format (Verlag Regionalkultur) wollen Lust machen, bei einem eineinhalb Kilometer langen Park-Spaziergang (plus möglicher Erweiterungstour ) mit allen Sinnen intakte Natur, üppig „sprießende“ Baustile, „eingepflanzte“ Kunst wahrzunehmen und obendrein Menschen kennen zu lernen, mit deren Wirken die Anstaltshistorie eng verknüpft ist.

NS-Ära bewusst einbezogen

Klar dürften Park-Jogger die drei über 100 Jahre alten Blutbuchen am Rondell oder den Riesenmammutbaum kennen. Um die 50 unterschiedliche Pflanzenarten hat der botanisch kundige Autor vor dem Casino auf einer „Allerweltswiese“ gezählt.

Lehrreich gestaltet sich auch der Ausflug in bauliche Details: Wer achtet schon auf spezielle Firstziegel mit einer Führung für Blitzableiter oder das „Wieslocher Normalfenster“, das auch gefährdete Patienten öffnen können – allerdings nur für einen schmalen Schlitz zum Lüften.

Der Park-Spaziergang bezieht bewusst die NS-Ära ein: An der früheren Station für „unruhige Frauen“ oder der einstigen „Kinderfachabteilung“, die über Leben und Tod von behinderten Mädchen und Buben entschied, erfährt man, dass es Psychiater mit universitärem Renommee waren, die Menschen als minderwertig herabsetzten und Anstaltsinsassen allenfalls ein Dasein auf Zeit zugestanden, wenn sie sich für Forschungsprojekte eigneten.

Heute erinnern Mahnmale an die Opfer: So präsentiert sich ein von Susanne Zetzmann entworfener Stahlring mit brutal herausgeschnittenem Segment als Symbol für eine zerstörte Gemeinschaft.

Auf dem Weg mit 30 Info-Stationen begegnet der Spaziergänger einem Fledermausstollen, Dächerlandschaften mit besonderen Gauben und vielem mehr. Außerdem lohnt ein Abstecher zu dem mit Maulbeerbäumen bepflanzten Friedhof, wo auch der legendäre Mannheimer „Blumepeter“ (Peter Schäfer) begraben ist.

