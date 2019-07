Einstündige Sperrung der A 656

Rhein-Neckar.Ein Schwerlasttransporter hat sich am Autobahnkreuz Walldorf verfahren und auf der A 656 in Richtung Mannheim eine einstündige Sperrung verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte dieser am Donnerstagmorgen eigentlich auf die A 6 fahren wollen. Der Transporter musste zunächst in einem Baustellenbereich geparkt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 12 Uhr wurde der Schwerlasttransporter aus der Baustelle rückwärts auf seine ursprüngliche Route geführt. Dafür leiteten die Beamten den Verkehr an der Ausfahrt Wieblingen-Rittel um und sperrten die Abfahrt der A 5 auf die A 656 in Richtung Mannheim. soge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019