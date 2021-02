Einzelhandel: 70 000 Menschen sehen Corona-Hilferuf aus Speyer

In einem hoch emotionalen Video, das er über Instagram hochgeladen hat, hat der Speyerer Einzelhändler Lukas Bonn (38) am Samstag auf die desaströse Situation in seinem von ihm selbst geführten Geschäft hingewiesen und Fragen an die Politik formuliert, die sich viele seiner Kollegen stellen.

Bis Montagabend hatten mehr als 70 000 Menschen seine bisherige Corona-Bilanz angeschaut. Er

...