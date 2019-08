Einzelstücke mit Musik

Schifferstadt.40 Aussteller haben sich und ihre selbst gefertigten Unikate für den Kunsthandwerkermarkt angekündigt, der am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Adlerhof, der angrenzenden Großen Kapellengasse und auf dem Rathausvorplatz in Schifferstadt ausgerichtet wird. Am Samstag musiziert zudem das Schulorchester des Schifferstadter Gymnasiums, am Sonntag das ARLO Trio – los geht es jeweils ab 13 Uhr. Am 25. August öffnen überdies die Geschäfte der Innenstadt ihre Pforten für einen verkaufsoffenen Sonntag. mav

