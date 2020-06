Einzigartig – und pragmatisch

Speyer.Kann man einer Stadt von außen ansehen, ob sie von einer Frau oder von einem Mann regiert wird? Man kann. Breitere Bordsteine für Kinderwägen und Bushaltestellen direkt neben der Kita könnten kleine Hinweise auf einen weiblichen Seelenanteil in der Stadtführung sein. In Berlin beispielsweise waren im vergangenen Jahr 72 Prozent der öffentlichen Toiletten für Männer nutzbar. Frauen hingegen konnten laut Internetseite der Senatsverwaltung inklusive Unisex-Toiletten nur 54 Prozent der stillen Örtchen benutzen. Unter einer Regierenden Bürgermeisterin wäre das wohl nicht passiert. Würden Städte öfter von Frauen regiert – es gäbe vermutlich mehr weibliche Bürogemeinschaften, eine höhere Anzahl öffentlicher Wickeltische und weniger Angsträume.

Die Chance, den Beweis anzutreten, dass femininere Städte auch bessere Städte sein können, hat seit einiger Zeit die Verwaltung in Speyer. Nach Recherchen dieser Redaktion ist die Domstadt republikweit ein Unikum. Nirgendwo sonst regieren vier Frauen. Weder die kommunalpolitischen Vereinigungen von CDU und SPD noch der Deutsche Städtetag kennen vergleichbare Beispiele. Auch die Berliner Beratungsorganisation EAF, die sich für Diversität in politischer Führung engagiert, geht Deutschland betreffend von einer einmaligen Konstellation aus.

In der Domstadt selbst sehen die vier Frauen, die seit wenigen Wochen den ausschließlich weiblichen Stadtvorstand bilden, ihre Einzigartigkeit einigermaßen pragmatisch. Monika Kabs (62, CDU) ist seit zehn Jahren eine Konstante und für die Bereiche Kultur, Sport und Schulen verantwortlich. Die weiblichste Stadtspitze Deutschlands? „Wären es vier Männer, würde das niemanden interessieren“, findet sie. „Nicht auf das Geschlecht, sondern auf Persönlichkeit kommt es an“, hat sie unter den beiden Oberbürgermeistern Werner Schineller (CDU) und Hansjörg Eger (CDU) erfahren.

Soziales Miteinander

Irmgard Münch-Weinmann (60, Grüne) ist erst seit vier Wochen im nun ausschließlich mit Frauen besetzten Stadtvorstand aktiv. Sie kam während der Corona-Krise als Ordnungsdezernentin ins Amt – eine Feuertaufe, wenn man so will. Das soziale Miteinander unter Frauen sei anders, hebt sie hervor. In der Gesellschaft würden Frauen auch heute noch oft auf ihre Schwächen reduziert. Die besondere Ausgangssituation in Speyer findet die frühere Stadträtin der Grünen insofern „klasse“. Jeder könne in seinem Verantwortungsbereich Stärken zeigen.

Zumal die Entstehungsgeschichte der Städte in den vergangenen Jahrhunderten eine eher maskuline ist. Männer entwarfen, bauten und beherrschten die urbanen Zentren. Bis heute ist nach Statistiken der Heinrich-Böll-Stiftung nur in jeder zehnten deutschen Stadt eine Frau Oberbürgermeisterin. Unter männlicher „Herrschaft“ entstanden Citys für große Autos, Gewerbeareale mit riesigen Baumärkten in meist freudlosen Industriegebieten. Bekommt Speyer also jetzt ein weibliches Antlitz und die Türme des Doms weibliche Rundungen? Eher nicht.

Im Gespräch mit der jungen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (37, SPD) gelangen Zuhörer jedenfalls nicht zu der Ansicht, dass sie sich auf einer Art Mission befindet, die die Weiblichkeit zum ersten Prinzip ihrer Amtsführung macht. „Meine oberste Prämisse ist, konstruktiv für Speyer zusammenzuarbeiten“, sagt sie einen Satz, der aus dem Mund eines männlichen Politikers wohl kaum floskelhafter klingen könnte. Gleichwohl: Seiler, die auch Mutter ist, sieht sehr wohl einen kleinen Vorteil in der neuen Konstellation: Bei Stadtentwicklungsthemen und ÖPNV den Baustein des sozialen Miteinanders besser im Blick zu haben und die gesellschaftliche Verantwortung in den Themen zu sehen, das zeichne alle vier Frauen aus. Dass es Männer gebe, die etwas wehmütig Richtung Stadtspitze blicken und denken: Jetzt sind es aber genug Frauen – auch das nimmt die Oberbürgermeisterin wahr.

Sprache der Männer gelernt

Sandra Selg (50, SWG) ist seit März die einzige ehrenamtliche Dezernentin im Rathaus. Zuständig für das Thema Digitalisierung arbeitet sie hauptberuflich bei IBM in einer vorwiegend männlich geprägten IT-Branche. „Vor 15 Jahren wären vier Frauen an der Stadtspitze noch undenkbar gewesen“, resümiert sie. Sie findet, dass Frauen inzwischen den Vorteil haben, auch die Sprache der Männer gelernt zu haben. Insofern seien weibliche Führungskräfte heute in der Lage, eine zweite Qualität in Prozesse einzubringen. Ob Speyer am Ende auch dadurch zu einer weiblicheren Stadt wird? Vielleicht kann man es von außen sehen.

In seiner Analyse interpretiert unser Redakteur Stephan Alfter die rein weibliche Besetzung der Stadtspitze in Speyer.

