Eis wie vor 150 Jahren

Edenkoben.Eiszeit in Ebenkoben: Auf Schloss Villa Ludwigshöhe gibt die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz am morgigen Sonntag Einblicke in die Herstellung von raffinierten Speiseeis-Kreationen im 19. Jahrhundert. Denn der Hausherr, der bayerische König Ludwig I. (1786-1868), liebte die kalte Köstlichkeit. Bei den Veranstaltungen um 11 und 14 Uhr erfahren Besucher mehr über die „Eis-Ernte“ und die Lagerung von Eisvorräten.

Dabei lassen sich die Leckerbissen nicht nur bewundern, sondern auch probieren, wie die Veranstalter mitteilten. Mit einer Eismaschine, die im Aufbau derer aus dem 19. Jahrhundert entspricht, werde Speiseeis zubereitet und verteilt.

Blöcke aus Seen geschnitten

Damit der Wittelsbacher das Eis damals auf den Tisch bekam, wurde es in den Wintermonaten zunächst mit großen Sägen aus gefrorenen Gewässern geschnitten. Auf Fuhrwerken wurden die Blöcke anschließend zur Lagerung in den Eiskeller gebracht – sozusagen die Kühltruhe des 19. Jahrhunderts. Auf Schloss Villa Ludwigshöhe ließ Ludwig I. auch eine Konditorei einbauen. Dort wurde das Eis mit Eiern, Zucker, Milch, Butter und anderen Zutaten verrührt, bis es cremig war.