„Eisdecke noch viel zu dünn“

Rhein-Neckar.Auf der Hessler Bruchwiese in Schifferstadt testen ein paar Jugendliche, ob die bitterkalten Nächte ausgereicht haben, um den kleinen Weiher am Waldrand in eine Eisfläche zu verwandeln. „Hier ist es ja nicht tief, da kann man sich höchstens nasse Füße holen“, sagt Max und grinst breit. Trotzdem ist den Schülern das leicht knackende Eis, aus dem Schilf herausragt, nicht ganz geheuer und sie werfen nur Steine und Eisschollen auf die milchige Fläche.

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Vorderpfalz warnt derzeit vor dem Betreten von zugefrorenen Wasserflächen, was grundsätzlich ohnehin verboten sei. „Die Kälte der vergangenen Tage hat verschiedene Gewässer in der Region bisher nur teilweise mit einer viel zu dünnen Eisschicht überzogen. Darauf fiel nun Raureif, was immense Gefahren in sich birgt“, so ein Sprecher. Von außen sei die Tragfähigkeit der Eisdecke grundsätzlich nicht erkennbar. Vor allem Eltern sollten deshalb auf ihre Kinder achten: „Eis sendet Signale aus, auf die man hören muss. Dunkle Stellen verraten, dass es noch viel zu dünn ist. Wer unter seinen Füßen ein Knistern hört, sollte sich flach hinlegen und zum Ufer robben“, betont der Sprecher.

Nach einer Mitteilung über die sozialen Netzwerke hat die Polizei in Bellheim ein herrenloses Fahrrad auf dem zugefrorenen See im Spiegelbachpark entdeckt. „Das Eis ist aber so dünn, dass man das Gewässer nicht betreten kann“, erklärt eine Sprecherin, weshalb das Rad dort belassen wurde. „Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Eisflächen zu betreten – auch nicht, um die Stärke des Eises zu überprüfen“, sagt sie.

„Die großen Seen sind meistens nicht das Problem, eher kleinere Wasserflächen wie der Schlossparkweiher oder das Rückhaltebecken am Waldschwimmbad, denn die lassen die Leute leichtsinnig werden“, erinnert sich auch Ralf Mittelbach von der Freiwilligen Feuerwehr in Weinheim an einige Einsätze. Doch selbst wenn man in einem relativ seichten Gewässer einbricht, berge dies Gefahren. „Im drei Grad kalten Wasser versagt der Kreislauf schnell, außerdem erschlaffen die Muskeln durch die plötzliche Kälte.“

Flach hinlegen

Sei jemand in einem tiefen Gewässer eingebrochen, sollte man immer erst die 112 wählen, ehe man versuche, das Opfer herauszuholen. „Wir haben Eisrettungsanzüge, Boote und die nötige Erfahrung – wir können helfen“, sagt der Feuerwehrsprecher. Die DLRG rät, dass mehrere Retter sich flach aufs Eis legen, eine Menschenkette bilden und so zum Verunglückten robben.

Die Schifferstadter Schüler haben keine Lust, solche Aktionen auszuprobieren. „Da gehen wir lieber am Computer zocken“, sagt Max und zieht mit seinen Kumpels ab. sin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019