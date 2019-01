Eisige Krönung des tollen Jahrgangs

Rhein-neckar.Am Ende waren – trotz gefütterter Handschuhe – die Fingerkuppen von Rebecca Nett aus Neustadt-Geinsheim ziemlich kalt. Doch die Mühe hat sich gelohnt: In der Nacht auf Dienstag holte die Winzermeisterin mit ihrem Mann Gerhard und Helfern tiefgefrorene Goldene-Muskateller-Trauben ein, die rund 500 Liter Eiswein versprechen. Dem sensationell guten Jahrgang setzen die ehemalige Weinprinzessin und andere Winzer so eine „eisige Krone“ auf.

Ein ganz besonderer Moment für die Winzer, die ein Wagnis eingehen, wenn sie Trauben an der Rebe hängenlassen: Niemand kann vorhersehen, ob die notwendigen minus sieben Grad Celsius irgendwann gemessen werden – und ob die Trauben bis dahin noch gut sind. Beim Weingut Nett hat alles gepasst: „Wir haben sogar viele noch grüne Trauben lesen können und 155 Grad Oechsle gemessen“, berichtet die Wintermeisterin. Höchstens alle zehn Jahre komme das in diesem Selbsterzeugerbetrieb vor. Gelesen wurde in der Nacht auf Dienstag sogar bei minus 9,5 Grad: „Dann wird der Eiswein besonders gut.“ Die Rebenfrüchte seien mit minus sieben Grad in die Kelter gekommen und bereits gepresst. Mehrere schlaflose Nächte hat der Eiswein der Familie zuvor beschert: „Die Temperaturen wechselten ständig.“ Dann passte alles, ab halb drei begann die Lese.

Bereits in der zweiten Nacht hintereinander haben Mitglieder der Bergsträßer Winzergenossenschaft Eiswein gelesen, berichtet Kellermeister Gerhard Weiß. Riesling, Roter Riesling und Sauvignon Blanc wurden geerntet. Wie Eiswein am besten schmeckt? „Als Aperitif oder zum Dessert“, sagt Weiß. Die rheinland-pfälzischen Weinbauern waren in dieser Saison enorm risikobereit. „Die Winzer haben sich in diesem Jahr mehr getraut“, erklärte Jürgen Oberhofer, Weinexperte des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum in Neustadt, im November. 532 Hektar Rebfläche für die „Spezialität“ – wie der Weinexperte den süßen Wein nennt – haben 628 Winzer in Rheinland-Pfalz stehengelassen, davon 124 Hektar in der Pfalz. Das entspricht einer Fläche von 173 Fußballfeldern. In Rheinhessen sind es 336 Hektar Rebfläche. Für die Mitglieder der Winzergenossenschaft Schriesheim war die Hoffnung auf frostige Temperaturen zu gering: „Wir konnten keinen Winzer davon überzeugen, die Trauben hängen zu lassen“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Winfried Krämer.

