Eiswein als Prestige-Produkt

Bad Dürkheim.Minus sieben Grad: So kalt muss es nachts werden, damit Winzer Eiswein produzieren können. „Je länger es dauert, bis es nachts solche Temperaturen gibt, umso geringer wird die Chance auf Eiswein“, erklärt Jürgen Oberhofer. Der Weinexperte des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt an der Weinstraße geht sogar noch einen Schritt weiter: „Es kann auch sein, dass es in dieser

...