Eltern sagen für Kinder aus

Mannheim/Weinheim.Am Dienstag wird am Landgericht Mannheim der Missbrauchsprozess gegen einen 51-jährigen Mann aus Koblenz fortgesetzt. Am 4. und 5. Dezember sollen weitere Zeugen gehört werden, darunter die Eltern der betroffenen Kinder. Das Geständnis des Angeklagten erspart den Opfern eine Aussage. Ein Sachverständiger wird sich zur Persönlichkeit des Mannes äußern. Wie berichtet, legt die Staatsanwaltschaft dem Dachdecker zur Last, im Weinheimer Freizeitbad Miramar 2016 und 2017 wiederholt sexuelle Handlungen an zwei Kindern vorgenommen sowie Aufnahmen von unbekleideten Mädchen unter 14 Jahren gemacht zu haben. Insgesamt sollen es 18 Fälle sein. pro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018