Eltern sollen ihre Kinder gewaltsam getötet haben - Prozessauftakt

Darmstadt/Mörlenbach.Vor vollbesetzten Zuschauerreihen und unter großem Medieninteresse ist am Freitagmorgen vor dem Darmstädter Landgericht der Mordprozess gegen ein Ehepaar gestartet, das am 31. August vergangenen Jahres seine beiden zehn und 13 Jahre alten Kinder getötet haben soll. Zur Verschleierung der Tat sollen sie die Kinderzimmer mit Hilfe von Benzin in Brand gesteckt haben, so der Vorwurf der

...